2026年11月20日星期五，乌克兰将以多云有雨的天气为主。 西部地区夜间预计将出现较强降水，喀尔巴阡山脉将出现雨夹雪，南部地区阵风风速将达到24米/秒。

11月20日，受活跃气旋影响，天气将不稳定，并伴有强度不等的降雨。气压将出现波动，湿度将保持较高水平。 在相对温暖的气团中，由于夜间天空多云，气温将保持在零度以上，而白天升温幅度极小。例外的是该国南部地区，那里无论夜间还是白天都将最为温暖。

多云。将有中雨，夜间在喀尔巴阡山地区和喀尔巴阡山麓地区雨势较大，喀尔巴阡山脉将出现大雨夹杂湿雪。仅东北部地区夜间无降水。 风向由东南转西北，风速7–12米/秒，阵风15–20米/秒（北部地区局部），南部地区阵风可达24米/秒。 夜间气温2–7°，南部地区8–13°；白天10–16°，北部地区2–7°。喀尔巴阡山脉全天气温接近0°。

11月20日（周五），基辅多云，有雨。东南风转西北风，风速7–12米/秒，白天局部地区阵风15–20米/秒。 基辅州夜间和白天的气温为2–7°；基辅市夜间和白天的气温为5–7°。

来源：“乌克兰水文气象中心”

气象专家预测，乌克兰11月的气温将高于气候平均值。

11月乌克兰预计将逐渐转冷，但总体而言，本月气温可能高于气候平均值。气象学家预计不会出现强烈且持久的霜冻。

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