Листопад в Україні очікується теплішим за кліматичну норму — прогноз синоптиків

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У листопаді 2026 року середньомісячна температура повітря в Україні, за прогнозом синоптикині, буде дещо вищою за кліматичну норму. Очікується, що вона становитиме від +2 до +8 °C.

Вона сказала, що наразі є передумови того, що наступного місяця, листопада, температурні показники дещо знизяться.

«Але загалом листопад, за оцінками наших фахівців в Українському гідрометеорологічному центрі і за оцінкою світових прогностичних центрів для нашої території, тобто по східній Європі, все ж очікується на один градус вище від кліматичної норми. Середньомісячна температура передбачається від 2 до 8 градусів тепла», - поінформувала Птуха.

Синоптикиня зауважила, що прогнози на місяць показують лише загальну тенденцію, і що варто розуміти, що ці сезонні прогнози мають уточнюватися із наближенням кожного окремого місяця.

Вона пояснила різницю між довгостроковими і короткостроковими прогнозами погоди.

«Довгострокові прогнози - це тенденції. Ми не можемо їх закладати як щоденні прогнози в свої плани. Там немає конкретних цифр у конкретні дні, там немає прямо от розподілу температури. Є певні тенденції, який атмосферний тиск може бути на певній території, і яка повітряна маса в цей час може надійти. Це загальна така тенденція, яку ми можемо озвучувати», - сказала Птуха.

Але, як зазначила представниця УкрГМЦ, щоденний прогноз погоди– короткостроковий (на три-п'ять діб із консультацією до 10 діб) – синоптики можуть закладати в свої плани.

«Тому завжди закликаємо орієнтуватися саме на короткостроковий прогноз (погоди – ред.)», - сказала вона.

Про це начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України Наталія Птуха повідомила під час брифінгу в Укрінформі на тему: «Погода в осінньо-зимовий період: як створюються прогнози та як завчасно готуватися до примх природи».

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