23 жовтня в Україні очікуються дощі та аномально тепла погода

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В Україні 23 жовтня атмосферний фронт із Західної Європи спричинить дощі у більшості областей при збереженні високої для кінця жовтня температури повітря.

Уночі опади пройдуть на Правобережжі, а вдень поширені на більшість регіонів, окрім західних і східних областей. Повітря прогріється вночі до 8…13 градусів тепла, на заході та сході — до 4…9 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть 12…17 градусів, а на півдні країни — до 20 градусів. У Києві та області також прогнозують дощ із денною температурою у столиці в межах 14…16 градусів.

Джерело: Укргідрометцентр.

У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, однак загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму. Сильних і тривалих морозів синоптики не прогнозують.

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