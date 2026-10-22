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Новости Украина

23 октября в Украине ожидаются дожди и аномально тёплая погода

UA NEWS 22 Октября 2026 16:12
23 октября в Украине ожидаются дожди и аномально тёплая погода

В Украине 23 октября атмосферный фронт из Западной Европы принесет дожди в большинстве областей при сохранении высокой для конца октября температуры воздуха. 

Ночью осадки пройдут на Правобережье, а днем охватят большинство регионов, кроме западных и восточных областей. Воздух прогреется ночью до 8…13 градусов тепла, на западе и востоке — до 4…9 градусов, днем столбики термометров покажут 12…17 градусов, а на юге страны — до 20 градусов. В Киеве и области также прогнозируют дождь с дневной температурой в столице в пределах 14…16 градусов.

Источник: Укргидрометцентр.

В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы. Сильных и продолжительных морозов синоптики не прогнозируют.

 

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