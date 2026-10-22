23 października w Ukrainie spodziewane są opady deszczu i niezwykle ciepła pogoda

23 października w Ukrainie front atmosferyczny z Europy Zachodniej spowoduje opady deszczu w większości obwodów, przy zachowaniu wysokich jak na koniec października temperatur powietrza.

W nocy opady wystąpią na prawym brzegu, a w ciągu dnia rozprzestrzenią się na większość regionów, z wyjątkiem obwodów zachodnich i wschodnich. W nocy temperatura powietrza wyniesie 8…13 stopni Celsjusza, na zachodzie i wschodzie — 4…9 stopni, w ciągu dnia termometry wskażą 12…17 stopni, a na południu kraju — do 20 stopni. W Kijowie i obwodzie kijowskim również prognozowane są opady deszczu, a temperatura w stolicy w ciągu dnia wyniesie 14…16 stopni.

Źródło: Ukraiński Centrum Hydrometeorologiczne.

W listopadzie na Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej. Synoptycy nie przewidują silnych i długotrwałych mrozów.

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