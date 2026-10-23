Listopad na Ukrainie ma być cieplejszy od normy klimatycznej — prognoza meteorologów

W listopadzie 2026 roku średnia miesięczna temperatura powietrza na Ukrainie, według prognozy meteorologów, będzie nieco wyższa od normy klimatycznej. Oczekuje się, że wyniesie ona od +2 do +8 °C.

Powiedziała, że obecnie istnieją przesłanki wskazujące, iż w przyszłym miesiącu, czyli w listopadzie, temperatury nieco spadną.

„Jednak ogólnie rzecz biorąc, według ocen naszych specjalistów z Ukraińskiego Centrum Hydrometeorologicznego oraz światowych ośrodków prognostycznych dla naszego regionu, czyli Europy Wschodniej, w listopadzie temperatura ma być o jeden stopień wyższa od normy klimatycznej. Przewiduje się, że średnia miesięczna temperatura wyniesie od 2 do 8 stopni Celsjusza” – poinformowała Ptucha.

Synoptyczka zaznaczyła, że prognozy miesięczne pokazują jedynie ogólną tendencję i należy pamiętać, że te prognozy sezonowe będą ulegać doprecyzowaniu wraz ze zbliżaniem się każdego konkretnego miesiąca.

Wyjaśniła różnicę między długoterminowymi a krótkoterminowymi prognozami pogody.

„Prognozy długoterminowe to tendencje. Nie możemy uwzględniać ich w naszych planach jako codziennych prognoz. Nie ma tam konkretnych wartości liczbowych na konkretne dni, nie ma tam bezpośredniego rozkładu temperatur. Istnieją pewne tendencje dotyczące tego, jakie ciśnienie atmosferyczne może panować na danym obszarze i jaka masa powietrza może w tym czasie napłynąć. Jest to ogólna tendencja, którą możemy przedstawiać” – powiedziała Ptucha.

Jednak, jak zaznaczyła przedstawicielka Ukrajńskiego Centrum Meteorologicznego, synoptycy mogą uwzględniać w swoich planach codzienną prognozę pogody – krótkoterminową (na trzy–pięć dni z prognozą do 10 dni).

„Dlatego zawsze zachęcamy do kierowania się właśnie prognozą krótkoterminową (pogody – red.)” – powiedziała.

Informację tę przekazała Natalia Ptuha, kierowniczka działu komunikacji z mediami Ukraińskiego Centrum Hydrometeorologicznego Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy, podczas briefingu w agencji Ukrinform na temat: „Pogoda w okresie jesienno-zimowym: jak powstają prognozy i jak z wyprzedzeniem przygotować się na kaprysy natury”.

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W listopadzie na Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej. Synoptycy nie przewidują silnych i długotrwałych mrozów.

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