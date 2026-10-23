Ноябрь в Украине, как ожидается, будет теплее климатической нормы — прогноз синоптиков

В ноябре 2026 года среднемесячная температура воздуха в Украине, по прогнозу синоптика, будет несколько выше климатической нормы. Ожидается, что она составит от +2 до +8 °C.

Она сказала, что на данный момент есть предпосылки того, что в следующем месяце, ноябре, температурные показатели несколько снизятся.

«Но в целом ноябрь, по оценкам наших специалистов в Украинском гидрометеорологическом центре и по оценке мировых прогностических центров для нашей территории, то есть по Восточной Европе, все же ожидается на один градус выше климатической нормы. Среднемесячная температура прогнозируется от 2 до 8 градусов тепла», — сообщила Птуха.

Синоптик отметила, что прогнозы на месяц показывают лишь общую тенденцию, и что следует понимать: эти сезонные прогнозы должны уточняться по мере приближения каждого отдельного месяца.

Она объяснила разницу между долгосрочными и краткосрочными прогнозами погоды.

«Долгосрочные прогнозы — это тенденции. Мы не можем учитывать их в своих планах как ежедневные прогнозы. Там нет конкретных цифр на конкретные дни, там нет прямого распределения температур. Есть определенные тенденции: каким может быть атмосферное давление на определенной территории и какая воздушная масса в это время может притечь. Это общая тенденция, о которой мы можем сообщать», — сказала Птуха.

Но, как отметила представительница УкрГМЦ, ежедневный прогноз погоды — краткосрочный (на три-пять суток с консультацией до 10 суток) — синоптики могут закладывать в свои планы.

«Поэтому всегда призываем ориентироваться именно на краткосрочный прогноз (погоды — ред.)», — сказала она.

Об этом начальница отдела коммуникаций со СМИ Украинского гидрометеорологического центра ГСЧС Украины Наталья Птуха сообщила во время брифинга в «Укринформе» на тему: «Погода в осенне-зимний период: как создаются прогнозы и как заранее готовиться к капризам природы».

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