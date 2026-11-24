Украина рассчитывает получить ракеты для истребителей F-16 и систем противовоздушной обороны NASAMS в рамках программы PURL. Об этом президент Владимир Зеленский заявил 24 ноября во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Берегово на Закарпатье. В то же время Украина до сих пор не получила разрешений на производство ракет PAC-2 и PAC-3, а отдельный пакет из 48 антибаллистических ракет все еще ожидает подписания министром обороны США.

Зеленский поблагодарил партнеров за пакет помощи, в который вошли ракеты для украинских F-16 и систем NASAMS. По его словам, оба вида вооружения Украина использует для защиты воздушного пространства во время массированных российских атак.

Президент пояснил, что истребители F-16 помогают сбивать российские ракеты и ударные беспилотники. Для этого самолетам нужны соответствующие боеприпасы. Системы NASAMS также являются важной частью украинской противовоздушной обороны. «Во-первых, я хочу поблагодарить за то, что там есть пакет ракет для F-16, а также для систем противовоздушной обороны NASAMS. F-16 и NASAMS работают у нас как ПВО — вы прекрасно это понимаете. Авиация сегодня служит для сбивания ракет и дронов во время массированных ударов. Там очень солидный пакет ракет, и соглашение подписано. И мы это, дай Бог, получим», — сказал Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что Украина до сих пор не имеет лицензий на производство ракет PAC-2 и PAC-3. По его словам, Киев уже получил подтверждение поддержки от президента США Дональда Трампа и положительную реакцию от компаний-производителей. Однако сами разрешения пока не предоставлены.

Зеленский назвал этот вопрос важным вызовом для украинской оборонной промышленности. Украина хочет, чтобы производство таких ракет началось не только на ее территории, но и в Германии. Однако, по словам президента, немецкая сторона также пока не приступила к их изготовлению. «Это важный вопрос и серьёзный вызов, потому что мы хотим, чтобы Германия уже начала производство, а она пока этого не делает. Хотя она получила много подтверждений, и хотелось бы ускорить этот процесс», — отметил глава государства.

США ещё не согласовали отдельный пакет ракет

Еще один вопрос, который поднял Зеленский, касается поставки Украине 48 антибаллистических ракет. По его словам, соответствующий пакет сейчас находится в США, но министр обороны Пит Хегсет до сих пор его не подписал.

Украина рассчитывает получить эти ракеты, необходимые для перехвата российских баллистических ударов. Президент не уточнил, о каких именно ракетах идет речь и когда американская сторона может принять решение. В то же время Зеленский дал понять, что Украина готова принять и большее количество боеприпасов, если партнеры смогут их предоставить. «Если там хотят передать 60 — мы только за», — сказал президент.

Что такое программа PURL

PURL — это механизм, по которому страны НАТО и партнеры финансируют закупку американского вооружения для Украины. В перечень входят наиболее важные для украинской армии виды оружия и боеприпасов, в частности средства противовоздушной обороны. Потребности определяет Украина, после чего партнеры согласовывают финансирование конкретных пакетов. Такой механизм позволяет получать американское вооружение за счет взносов других государств.

Для Украины поставки ракет для F-16 и NASAMS, а также антибаллистических перехватчиков имеют особое значение на фоне постоянных российских атак. В то же время заявления Зеленского свидетельствуют о том, что часть договоренностей уже оформлена, но другие вопросы — в частности, лицензии на производство и подписание отдельного ракетного пакета — остаются нерешенными.

Поставки американского оружия и боеприпасов Украине через механизм PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) продолжаются. Об этом сообщается на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который призвал Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, а также информации о возможной приостановке работы PURL с целью оказания давления на Украину.

Поставки американского вооружения Украине в рамках механизма PURL продолжаются без перебоев. В частности, речь идет о критически важном оборудовании и средствах противовоздушной обороны.

Читай нас в