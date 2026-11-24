Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над системным решением, которое поможет защитить города и общины от российских управляемых авиабомб (КАБ). Об этом он сказал 24 ноября в Чопе во время общения с руководителями общин на заседании Конгресса местных и региональных властей. В то же время президент признал, что ситуация на пограничной территории остается сложной из-за плотной российской противовоздушной обороны.

По словам Зеленского, работа над решением по противодействию КАБам продолжается. Президент надеется, что Украина сможет найти практический способ противостоять таким ударам и защитить населенные пункты, в частности Сумы. «Системное решение по борьбе с КАБами — в процессе. Я думаю, что мы сможем прийти к правильному практическому результату. Для нас важно, чтобы КАБы не обстреливали ни Сумы, ни другие общины», — сказал глава государства.

В то же время он обратил внимание на сложность ситуации вблизи границы с Россией. По его словам, российские войска разместили там много систем противовоздушной обороны. Из-за этого украинская авиация не может безопасно приближаться к линии боевого столкновения. В частности, Зеленский пояснил, что даже шведские истребители Gripen не смогут эффективно действовать в таких условиях без риска для самолетов и пилотов. Он подчеркнул, что Украина не может позволить себе терять авиацию и людей. «Поскольку у «русских» вблизи границ нашего государства расположено много систем противовоздушной обороны, самолеты не могут приближаться к линиям соприкосновения, иначе мы будем терять и пилотов, и самолеты. Это действительно сложности. Но я думаю, что мы найдем все решения», — заверил президент.

Таким образом, поиск способа противодействия российским КАБ продолжается, но применение авиации вблизи границы ограничивает угроза со стороны российской ПВО. Зеленский не уточнил, какое именно решение рассматривается и когда его могут реализовать.

Президент Владимир Зеленский заявил, что добровольный отказ Украины от Донбасса не обеспечит мир даже при наличии гарантий безопасности, а лишь подтолкнет Россию к выдвижению новых территориальных требований.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения не обеспечили Украине надежных гарантий безопасности и не смогли остановить российскую агрессию. По его словам, уступки в отношении Крыма лишь побудили Россию к дальнейшей оккупации украинских территорий.

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