Президент Володимир Зеленський заявив, що Мінські угоди не забезпечили Україні надійних гарантій безпеки й не змогли зупинити російську агресію. За його словами, поступки щодо Криму лише заохотили Росію до подальшої окупації українських територій. Про це глава держави сказав 24 листопада 2026 року в Чопі під час зустрічі з керівниками громад на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад.

Зеленський нагадав, що після окупації Криму Україна отримувала заклики не загострювати ситуацію на півострові. За його словами, тодішня американська адміністрація також телефонувала до Офісу президента та закликала уникати ескалації. Однак, як зазначив глава держави, це не зупинило Росію. Згодом вона продовжила окупацію українських територій. Зеленський вважає, що попередній досвід показав небезпеку домовленостей, які не містять чітких зобов’язань і реальних механізмів захисту. «Так уже було, ми вийшли (з Криму — ред.), і нам дзвонили, включаючи американську адміністрацію, дзвонили в кабінет, в якому зараз я, (але тоді — ред.) був не я, і говорили: «Не треба ніяких ескалацій в Криму». А що потім було? Знову окупація інших наших територій», — сказав президент.

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Окремо Зеленський висловився про Мінські угоди. Він назвав цей документ принизливим і наголосив, що той не давав Україні гарантій, які могли б захистити від нової агресії. «Я знаю, що декому подобаються Мінські угоди, але що вони гарантували? Початок повномасштабної війни», — заявив глава держави. На думку президента, будь-які домовленості, у яких недостатньо чітко прописані умови та зобов’язання сторін, Росія може порушити. Тому Україна має наполягати не просто на політичних обіцянках, а на конкретних і дієвих гарантіях безпеки.

Зеленський наголосив, що саме сильні гарантії мають унеможливити повторення російської агресії. За його словами, без чітких механізмів захисту будь-які домовленості не можуть бути надійною основою для тривалого миру. Президент озвучив цю позицію під час спілкування з керівниками громад у Чопі. Зустріч відбулася в межах засідання Конгресу місцевих і регіональних влад.

Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прагнуть укласти мирну угоду між Україною та Росією якомога швидше, бажано до січня. Водночас Володимир Зеленський заявив, що Київ не погодиться на мир ціною неприйнятних поступок і вимагатиме від Вашингтона посилення військової підтримки та санкцій проти Москви, якщо домовленості не буде.

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