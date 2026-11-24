Президент Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения не обеспечили Украине надежных гарантий безопасности и не смогли остановить российскую агрессию. По его словам, уступки в отношении Крыма лишь подтолкнули Россию к дальнейшей оккупации украинских территорий. Об этом глава государства заявил 24 ноября 2026 года в Чопе во время встречи с руководителями общин на заседании Конгресса местных и региональных властей.

Зеленский напомнил, что после оккупации Крыма к Украине обращались с призывами не обострять ситуацию на полуострове. По его словам, тогдашняя американская администрация также звонила в Офис президента и призывала избегать эскалации. Однако, как отметил глава государства, это не остановило Россию. Впоследствии она продолжила оккупацию украинских территорий. Зеленский считает, что предыдущий опыт показал опасность договоренностей, не содержащих четких обязательств и реальных механизмов защиты. «Так уже было, мы ушли (из Крыма — ред.), и нам звонили, в том числе из американской администрации, звонили в кабинет, в котором сейчас нахожусь я, (но тогда — ред.) был не я, и говорили: «Не нужно никаких эскалаций в Крыму». А что было потом? Снова оккупация других наших территорий», — сказал президент.

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Отдельно Зеленский высказался о Минских соглашениях. Он назвал этот документ унизительным и подчеркнул, что тот не давал Украине гарантий, которые могли бы защитить от новой агрессии. «Я знаю, что некоторым нравятся Минские соглашения, но что они гарантировали? Начало полномасштабной войны», — заявил глава государства. По мнению президента, любые договоренности, в которых недостаточно четко прописаны условия и обязательства сторон, Россия может нарушить. Поэтому Украина должна настаивать не просто на политических обещаниях, а на конкретных и действенных гарантиях безопасности.

Зеленский подчеркнул, что именно сильные гарантии должны сделать невозможным повторение российской агрессии. По его словам, без четких механизмов защиты любые договоренности не могут служить надежной основой для прочного мира. Президент озвучил эту позицию во время общения с руководителями общин в Чопе. Встреча состоялась в рамках заседания Конгресса местных и региональных властей.

Спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер стремятся заключить мирное соглашение между Украиной и Россией как можно скорее, желательно до января. В то же время Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласится на мир ценой неприемлемых уступок и будет требовать от Вашингтона усиления военной поддержки и санкций против Москвы, если соглашения не будет.

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