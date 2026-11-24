24 ноября в Ужгороде Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Президент назвал переговоры конструктивными и сообщил о конкретных договоренностях.

Стороны обсудили поставки газа и дизельного топлива в Украину, использование украинских газохранилищ венгерскими компаниями, двустороннюю торговлю и гуманитарную поддержку.

Также было решено работать над реконструкцией пунктов пропуска, созданием новых, запуском прямых железнодорожных маршрутов между странами и расширением участия Венгрии в коалиции по гуманитарному разминированию.

Зеленский и Мадьяр поручили своим командам проработать договоренности и оперативно приступить к их реализации.

Источник: соцсети президента

Президент Владимир Зеленский сделал первое заявление после встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром в Ужгороде.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 ноября, встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром в Закарпатье. Лидеры начали визит с почтения памяти павших украинских защитников, возложив цветы к мемориалу на Холме славы в Ужгороде, после чего состоятся двусторонние переговоры.

Мадьяр предложил Закарпатье в качестве места встречи с Зеленским.

Мадьяр раскритиковал идею увязать бюджет ЕС с помощью Украине.

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