Мадяр запропонував Закарпаття як місце зустрічі із Зеленським

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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що обговорив із президентом України можливість провести їхню зустріч на Закарпатті. Міністри закордонних справ обох країн наразі з’ясовують, чи вдасться організувати переговори до кінця листопада.

Мадяр розповів, що на полях саміту поспілкувався, зокрема, з прем'єр-міністром Люксембургу, президентом Швейцарії, прем'єр-міністром Ірландії, а також провів 10–15-хвилинну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Варто зауважити, що у соцмережах Володимира Зеленського досі не було згадок про зустріч з прем'єром Угорщини.

«Ми говорили про зустріч із президентом, але мова йшла не про Будапешт чи Київ, а про Закарпаття», – продовжив Мадяр, додавши, що міністри закордонних справ наразі обговорюють, чи може це відбутися до кінця листопада.

Джерело: Telex

Раніше Мадяр розкритикував ідею пов’язати бюджет ЄС із допомогою Україні.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр публічно звинуватив свого попередника Віктора Орбана у завуальованих закликах до збройного повстання та насильницької зміни конституційного ладу.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що в Брюсселі, Бельгія, домовився з президентом України Володимиром Зеленським створити нову основу для політичних та економічних відносин між країнами. Це була їхня перша зустріч, що відбулася на полях саміту лідерів ЄС 17 жовтня.

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