Premier Węgier Péter Magyar poinformował, że omówił z prezydentem Ukrainy możliwość zorganizowania ich spotkania w Zakarpaciu. Ministrowie spraw zagranicznych obu krajów ustalają obecnie, czy uda się zorganizować rozmowy do końca listopada.

Máder powiedział, że przy okazji szczytu rozmawiał, w szczególności z premierem Luksemburga, prezydentem Szwajcarii, premierem Irlandii, a także odbył 10–15-minutowe spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Warto zauważyć, że na profilach Wołodymyra Zełenskiego w mediach społecznościowych nadal nie ma żadnych wzmianek o spotkaniu z premierem Węgier.

„Rozmawialiśmy o spotkaniu z prezydentem, ale nie chodziło o Budapeszt ani Kijów, lecz o Zakarpacie” – kontynuował Madyar, dodając, że ministrowie spraw zagranicznych rozważają obecnie, czy spotkanie to może się odbyć do końca listopada.

Źródło: Telex

Wcześniej Madjar skrytykował pomysł powiązania budżetu UE z pomocą dla Ukrainy.

Premier Węgier Péter Magyar publicznie oskarżył swojego poprzednika Viktora Orbána o ukryte nawoływania do zbrojnego powstania i siłowej zmiany porządku konstytucyjnego.

Premier Węgier Péter Magyar oświadczył, że w Brukseli w Belgii uzgodnił z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim stworzenie nowych podstaw stosunków politycznych i gospodarczych między obydwoma krajami. Było to ich pierwsze spotkanie, które odbyło się przy okazji szczytu przywódców UE 17 października.

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