Мадьяр предложил Закарпатье в качестве места встречи с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что обсудил с президентом Украины возможность проведения их встречи в Закарпатье. Министры иностранных дел обеих стран в настоящее время выясняют, удастся ли организовать переговоры до конца ноября.

Мадьяр рассказал, что в кулуарах саммита пообщался, в частности, с премьер-министром Люксембурга, президентом Швейцарии, премьер-министром Ирландии, а также провел 10–15-минутную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стоит отметить, что в соцсетях Владимира Зеленского до сих пор не было упоминаний о встрече с премьером Венгрии.

«Мы говорили о встрече с президентом, но речь шла не о Будапеште или Киеве, а о Закарпатье», — продолжил Мадьяр, добавив, что министры иностранных дел в настоящее время обсуждают, может ли это состояться до конца ноября.

Источник: Telex

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