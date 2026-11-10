Мадяр розкритикував ідею пов’язати бюджет ЄС із допомогою Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що не підтримує ідею пов’язувати бюджет Європейського Союзу з фінансовою допомогою Україні. Водночас він наголосив, що не вважає такий підхід шантажем. Свою позицію угорський прем’єр пояснив під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні.

Журналісти запитали Мадяра про пропозицію німецького канцлера, яка стосується фінансування України та майбутнього бюджету ЄС. У відповідь угорський прем’єр заявив, що ці питання, на його думку, не варто пов’язувати між собою. Він визнав, що хоче висловитися дипломатично, але водночас чітко дати зрозуміти свою позицію. «Дозвольте мені дипломатично, ввічливо, але водночас рішуче заявити, що я не вважаю правильним підходом пов’язувати бюджет Європи, який зрештою стосується Європейського Союзу, у будь-який спосіб з іншою справою», — сказав Мадяр.

Водночас він окремо підкреслив, що не розцінює таку пропозицію як шантаж. Однак, на його думку, подібний підхід може створювати неправильне враження про те, як Євросоюз ухвалює спільні рішення.

Чому Мадяр не погоджується з бюджетом ЄС

Пояснюючи позицію Угорщини, прем’єр нагадав про витрати країни на охорону зовнішніх кордонів Євросоюзу. За його словами, від початку міграційної кризи Будапешт вкладає значні кошти в захист кордонів, але натомість не отримує належної компенсації. Мадяр стверджує, що замість підтримки Угорщина зіткнулася з покараннями, які вже обійшлися країні приблизно в мільярд євро. Він також згадав про участь угорських сил у місіях НАТО на Західних Балканах і в обороні країн Балтії.

Окремі претензії угорського прем’єра стосуються розподілу коштів у майбутньому бюджеті ЄС. За його словами, запропонована модель зробила б Угорщину одним із найбільших чистих платників у перерахунку на одного жителя.

Мадяр вважає це неприйнятним, оскільки Угорщина належить до країн, які отримують фінансування з фондів згуртування Євросоюзу. Ці кошти спрямовують, зокрема, на скорочення економічної нерівності між державами та розвиток їхніх регіонів.

Бюджет доведеться погоджувати всім 27 країнам

Попри критику запропонованої моделі, Мадяр заявив, що головне завдання — знайти рішення, яке зможуть підтримати всі 27 держав Євросоюзу. Водночас він визнав, що переговори будуть непростими. За словами угорського прем’єра, узгодити бюджет буде складно, адже країни мають різні інтереси та очікування щодо розподілу спільних коштів.

Таким чином, Мадяр виступив проти того, щоб питання фінансування України ставало частиною дискусії про бюджет ЄС. При цьому він не назвав таку пропозицію шантажем, а пояснив свою позицію претензіями до розподілу коштів і фінансового становища Угорщини в межах Союзу. Про це Мадяр сказав на спільній пресконференції з Фрідріхом Мерцем у вівторок, 10 листопада.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр публічно звинуватив свого попередника Віктора Орбана у завуальованих закликах до збройного повстання та насильницької зміни конституційного ладу.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що в Брюсселі, Бельгія, домовився з президентом України Володимиром Зеленським створити нову основу для політичних та економічних відносин між країнами. Це була їхня перша зустріч, що відбулася на полях саміту лідерів ЄС 17 жовтня, повідомляє Anadolu Agency.

Читай нас у