Свято 11 листопада 2026 — День санде: три рецепти смачного десерту

Щороку 11 листопада у США відзначають Національний день санде — свято популярного десерту з морозива, солодкого соусу та різноманітних додатків. Його історія почалася наприкінці XIX століття, а право називатися місцем народження санде досі оскаржують кілька американських міст. Цього дня ласощі готують удома, замовляють у кафе та експериментують із начинками.

Національний день санде (National Sundae Day) щороку припадає на 11 листопада. У 2026 році він випадає на середу. Це не державне свято і не офіційний вихідний у США, а неформальна гастрономічна дата, присвячена одному з найвідоміших американських десертів.

Головний герой цього дня — санде, або сандей. У найпростішому варіанті це одна чи дві кульки морозива, политі шоколадним, карамельним або фруктовим сиропом. Зверху часто додають збиті вершки, горіхи, посипку та коктейльну вишню. Але суворого рецепта немає: кожен може обрати улюблене морозиво й поєднати його з різними соусами та начинками.

Саме можливість змінювати десерт під власний смак зробила його таким популярним. Хтось обирає класичне ванільне морозиво з гарячим шоколадом, а комусь більше до вподоби поєднання фруктів, горіхів і карамелі. У кафе санде часто подають у високих скляних креманках, щоб було видно всі шари. Удома його можна приготувати навіть у звичайній склянці або невеликій мисці.

Як з’явився десерт і чому його назвали санде

Точне місце, де вперше приготували санде, досі залишається предметом суперечок. Одразу кілька американських міст претендують на звання його батьківщини. Серед них — Ту-Ріверс у штаті Вісконсин, Ітака в штаті Нью-Йорк та Еванстон в Іллінойсі. У кожного міста є своя історія, але не всі її деталі можна підтвердити документами.

Одна з найвідоміших версій пов’язана з Ту-Ріверсом. За місцевою легендою, у 1881 році аптекар Едвард Бернерс отримав незвичне замовлення від клієнта Джорджа Галлауера. Той хотів морозивну содову — напій із морозива та газованої води. Однак у неділю продаж таких напоїв нібито забороняли місцеві правила. Тоді Бернерс запропонував компроміс: подав морозиво окремо, додавши до нього шоколадний сироп. Так, за цією версією, і з’явився новий десерт.

Іншу історію розповідають в Ітаці. Вона має документальне підтвердження у вигляді газетного оголошення. 5 квітня 1892 року в місцевій газеті Ithaca Daily Journal рекламували новий десерт під назвою «Cherry Sunday». Його нібито створив власник аптеки Platt & Colt Честер Платт для священника Джона Скотта. До ванільного морозива він додав вишневий сироп і зацукровану вишню. Десерт сподобався відвідувачам, а його назва з’явилася в рекламі.

Згодом слово Sunday почали писати як sundae. Існує версія, що написання змінили, аби не використовувати назву неділі для комерційного продукту. Водночас точна причина такої зміни не встановлена. Тому історію походження назви, як і місце створення самого десерту, варто сприймати обережно: популярні перекази існують поруч із документальними свідченнями, але остаточної відповіді немає.

Як санде стало популярним у США

Наприкінці XIX — на початку XX століття морозиво продавали не лише в спеціалізованих крамницях, а й у так званих содових фонтанах при аптеках. Там відвідувачі могли замовити газовані напої, морозивні содові та різні солодощі. Санде добре вписалося в цю культуру: його було нескладно готувати, а складники можна було змінювати залежно від уподобань клієнта.

Поступово з’являлися нові варіанти десерту. До морозива почали додавати шоколадну помадку, карамель, горіхи, фрукти, печиво та збиті вершки. Заклади змагалися за увагу відвідувачів не лише смаком, а й подачею. Для санде використовували спеціальні високі склянки, у яких добре було видно морозиво, соус і прикраси.

З часом десерт став звичним пунктом меню американських кафе та морозивних. Він отримав десятки варіацій, а деякі з них навіть стали впізнаваними самостійними стравами. Наприклад, банановий спліт готують із бананом, розрізаним уздовж, кількома кульками морозива та різними соусами. Його можна вважати різновидом санде, але не кожне санде є банановим сплітом. Сьогодні десерт готують не лише в США. Його можна знайти в меню кафе в різних країнах, а домашні рецепти легко адаптувати до місцевих продуктів. Для цього не потрібне спеціальне обладнання: достатньо морозива, соусу та кількох улюблених додатків.

Як відзначають Національний день санде

У цього дня немає обов’язкового сценарію святкування. Люди просто обирають улюблений десерт або пробують нові поєднання. Хтось заходить до морозивної чи кафе, інші готують санде вдома. Для багатьох це привід зустрітися з друзями або влаштувати невелике солодке частування для родини.

Одна з популярних ідей — організувати домашній «бар санде». На стіл ставлять кілька видів морозива, соуси, горіхи, ягоди, фрукти, шоколадну стружку, печиво та інші додатки. Кожен гість самостійно збирає десерт із тих інгредієнтів, які йому подобаються. Такий формат зручний для компанії, адже не потрібно готувати однакові порції для всіх.

Кафе та ресторани можуть долучатися до свята спеціальними пропозиціями, новими смаками або тематичними десертами. У соціальних мережах публікують фотографії власних варіантів санде, діляться рецептами та використовують хештег #NationalSundaeDay. Водночас це не загальнонаціональна традиція з єдиними правилами, а радше неформальний привід згадати про популярний десерт.

Цікаві факти про санде

У десерту є кілька міст-претендентів на батьківщину. Ту-Ріверс, Ітака та Еванстон мають власні версії його походження. Суперечка між містами навіть стала частиною місцевої історії та туристичних розповідей.

Одна з найдавніших письмових згадок пов’язана з Ітакою. Газетне оголошення про «Cherry Sunday» опублікували в Ithaca Daily Journal 5 квітня 1892 року. Саме цей документ часто наводять як одне з найпереконливіших свідчень ранньої історії санде.

Банановий спліт — це теж різновид санде. Але для нього важлива характерна подача: банан розрізають уздовж і кладуть поруч із кульками морозива та соусами.

Санде не обов’язково має бути шоколадним. Його готують із полуничним, карамельним, фруктовим, горіховим та іншими соусами. Деякі рецепти містять навіть солоні додатки, наприклад кренделі.

Десерт легко пристосувати до сезону. Влітку до нього додають свіжі ягоди та фрукти, а восени — яблука, корицю, горіхи й карамель.

Три рецепти санде, які можна приготувати вдома

Для класичного санде не потрібні складні інгредієнти. Але якщо хочеться спробувати щось незвичне, можна додати до морозива яблука з корицею або поєднати шоколад із солоними кренделями. Нижче — три варіанти: традиційний і два оригінальніші.

1. Класичне ванільне санде з шоколадним соусом

Інгредієнти на одну порцію:

2 кульки ванільного морозива;

2–3 столові ложки шоколадного соусу;

2 столові ложки збитих вершків;

1 чайна ложка подрібнених горіхів;

1 коктейльна вишня;

трохи шоколадної стружки за бажанням.

Приготування:

Покладіть морозиво у високу склянку або креманку. Полийте його шоколадним соусом так, щоб він потрапив не лише зверху, а й між кульками. Додайте збиті вершки, посипте подрібненими горіхами та шоколадною стружкою. На завершення покладіть зверху коктейльну вишню. Подавати десерт потрібно одразу, поки морозиво не почало танути.

2. Осіннє санде з карамельними яблуками та корицею

Інгредієнти на одну порцію:

2 кульки ванільного морозива;

1 невелике яблуко;

1 столова ложка вершкового масла;

1–2 столові ложки цукру;

½ чайної ложки кориці;

1 столова ложка карамельного соусу;

1 столова ложка подрібнених волоських горіхів;

збиті вершки за бажанням.

Приготування:

Яблуко помийте, видаліть серцевину та наріжте невеликими кубиками. На сковороді розтопіть вершкове масло, додайте цукор і яблука. Готуйте кілька хвилин на середньому вогні, поки шматочки не стануть м’якими, але збережуть форму. Наприкінці додайте корицю та перемішайте. Дайте яблукам трохи охолонути, щоб вони не розтопили морозиво миттєво.

Викладіть ванільне морозиво в креманку, зверху додайте теплі яблука. Полийте карамельним соусом, посипте горіхами та за бажанням прикрасьте збитими вершками. У цьому варіанті поєднуються холодне морозиво, теплі фрукти, аромат кориці та солодка карамель. Такий десерт особливо добре пасує до осіннього меню.

3. Шоколадне санде з брауні та солоними кренделями

Інгредієнти на одну порцію:

2 кульки шоколадного або ванільного морозива;

1 невеликий шматочок брауні;

1–2 столові ложки шоколадного соусу;

3–4 невеликі солоні кренделі;

1 столова ложка подрібненого арахісу;

2 столові ложки збитих вершків;

дрібка морської солі за бажанням.

Приготування:

Брауні наріжте невеликими шматочками. Якщо хочете, трохи підігрійте його, щоб середина стала м’якшою. Викладіть у креманку половину шматочків брауні, додайте кульки морозива та полийте шоколадним соусом. Зверху покладіть решту брауні, збиті вершки й подрібнений арахіс. Кренделі розламайте на кілька частин і додайте перед подачею, щоб вони залишилися хрусткими. За бажанням можна посипати десерт зовсім невеликою кількістю морської солі.

У цьому рецепті солоні кренделі врівноважують солодкий шоколад, а брауні додає десерту насиченого смаку. Якщо хочеться більш виразного контрасту, використовуйте ванільне морозиво. А для справжніх поціновувачів шоколаду підійде шоколадне.

Національний день санде — це не свято з давніми обрядами чи обов’язковими правилами. Його головна ідея проста: згадати про десерт, який уже понад століття залишається частиною американської гастрономічної культури, і приготувати власну версію. А 11 листопада для цього достатньо морозива, улюбленого соусу та трохи фантазії.

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