Арахамія припустив мир між Україною та РФ до кінця 2026 року

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Мирної угоди щодо завершення російсько-української війни можуть досягти до кінця 2026 року. Таку можливість озвучив 11 листопада голова фракції «Слуга народу» та учасник української делегації на переговорах в Абу-Дабі Давид Арахамія під час пресконференції за підсумками консультацій.

«Я думаю, у нас зараз хороша динаміка для того, щоб досягти рішення до настання Нового року», – сказав Арахамія.

За його словами, нинішній перебіг переговорів дає підстави розраховувати на досягнення домовленостей до завершення року.

Перед цим Кушнер після перемовин в Абу-Дабі назвав найскладнішу перешкоду на шляху до миру.

Раніше в Абу-Дабі пройшов другий день переговорів України, США та Росії щодо завершення війни: головні підсумки.

До цього Зеленський визначив головне завдання української делегації на переговорах в Абу-Дабі.

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