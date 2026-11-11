Арахамія припустив мир між Україною та РФ до кінця 2026 року
Мирної угоди щодо завершення російсько-української війни можуть досягти до кінця 2026 року. Таку можливість озвучив 11 листопада голова фракції «Слуга народу» та учасник української делегації на переговорах в Абу-Дабі Давид Арахамія під час пресконференції за підсумками консультацій.
«Я думаю, у нас зараз хороша динаміка для того, щоб досягти рішення до настання Нового року», – сказав Арахамія.
За його словами, нинішній перебіг переговорів дає підстави розраховувати на досягнення домовленостей до завершення року.
Перед цим Кушнер після перемовин в Абу-Дабі назвав найскладнішу перешкоду на шляху до миру.
Раніше в Абу-Дабі пройшов другий день переговорів України, США та Росії щодо завершення війни: головні підсумки.
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