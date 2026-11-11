Арахамия предположил, что мир между Украиной и РФ наступит к концу 2026 года

Мирное соглашение о прекращении российско-украинской войны может быть достигнуто до конца 2026 года. Об этой возможности 11 ноября заявил председатель фракции «Слуга народа» и участник украинской делегации на переговорах в Абу-Даби Давид Арахамия во время пресс-конференции по итогам консультаций.

«Я думаю, у нас сейчас хорошая динамика для того, чтобы прийти к решению до наступления Нового года», — сказал Арахамия.

По его словам, нынешний ход переговоров дает основания рассчитывать на достижение договоренностей до конца года.

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