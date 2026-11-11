Porozumienie pokojowe w sprawie zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej może zostać osiągnięte do końca 2026 roku. Taką możliwość przedstawił 11 listopada przewodniczący frakcji „Sługa Narodu” i członek ukraińskiej delegacji na negocjacjach w Abu Zabi, Dawid Arakhamia, podczas konferencji prasowej podsumowującej konsultacje.

„Myślę, że mamy obecnie dobrą dynamikę, która pozwoli nam osiągnąć porozumienie przed nadejściem Nowego Roku” – powiedział Arakhamia.

Według niego obecny przebieg negocjacji daje podstawy do oczekiwania, że porozumienia zostaną osiągnięte przed końcem roku.

Wcześniej Kushner, po rozmowach w Abu Zabi, wskazał na najtrudniejszą przeszkodę na drodze do pokoju.

Wcześniej w Abu Zabi odbył się drugi dzień rozmów między Ukrainą, USA i Rosją dotyczących zakończenia wojny: główne wnioski.

Wcześniej Zełenski określił główne zadanie ukraińskiej delegacji podczas negocjacji w Abu Zabi.

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