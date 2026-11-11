Україна та РФ в Абу-Дабі домовилися про масштабний обмін полоненими

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Спеціальний представник президента США Джаред Кушнер та голова української переговорної делегації, очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров підтвердили досягнення домовленості про проведення масштабного гуманітарного обміну військовополоненими між Україною та РФ.

Підсумкові цифри утримуваних осіб сторони узгодять у четвер, 12 листопада. Раніше Президент України Володимир Зеленський зазначав, що йдеться про формулу «тисяча на тисячу» або «півтори тисячі на півтора тисячі».

Переговори в столиці ОАЕ тривали два дні за участі делегацій України, США, РФ та представників європейських країн. Окрім гуманітарного блоку, сторони обговорили формування нової архітектури європейської безпеки, відновлення України та взаємні безпекові вимоги. До складу української делегації також увійшли керівник Офісу Президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Американську сторону представляли Стівен Віткофф, Джаред Кушнер та генерал Алексус Грінкевич, а російську — помічник президента РФ Володимир Мединський.

Джерело: «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, Арахамія припустив мир між Україною та РФ до кінця 2026 року.

Перед цим Кушнер після перемовин в Абу-Дабі назвав найскладнішу перешкоду на шляху до миру.

Раніше в Абу-Дабі пройшов другий день переговорів України, США та Росії щодо завершення війни: головні підсумки.

До цього Зеленський визначив головне завдання української делегації на переговорах в Абу-Дабі.

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