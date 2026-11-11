美国总统特别代表贾里德·库什纳与乌克兰谈判代表团团长、对外情报局局长鲁斯泰姆·乌梅罗夫证实，乌克兰与俄罗斯已就进行大规模人道主义战俘交换达成协议。

双方将于11月12日（星期四）就被扣押人员的最终人数达成一致。此前，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基曾表示，交换方案将采用“一千换一千”或“一千五百换一千五百”的公式。

在阿联酋首都举行的谈判持续了两天，乌克兰、美国、俄罗斯以及欧洲各国的代表参加了谈判。除人道主义议题外，各方还讨论了构建新的欧洲安全架构、乌克兰的重建以及彼此的安全诉求。 乌克兰代表团成员还包括总统办公室主任基里尔·布达诺夫、其第一副手谢尔盖·基斯利察、国防部总参谋部情报总局副局长瓦迪姆·斯基比茨基以及“人民公仆”党团主席大卫·阿拉哈米亚。 美方代表包括斯蒂芬·维特科夫、贾里德·库什纳和亚历克萨斯·格林凯维奇将军，俄方代表为俄罗斯总统助理弗拉基米尔·梅丁斯基。

消息来源：“国际文传电讯社-乌克兰”。

值得一提的是，阿拉哈米亚曾预测乌克兰与俄罗斯将在2026年底前实现和平。

此前，库什纳在阿布扎比谈判后指出了通往和平道路上最棘手的障碍。

此前，乌克兰、美国和俄罗斯在阿布扎比就结束战争举行了第二天的谈判：主要成果。

在此之前，泽连斯基明确了乌克兰代表团在阿布扎比谈判中的主要任务。

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