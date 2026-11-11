Украина и РФ в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными

Специальный представитель президента США Джаред Кушнер и глава украинской переговорной делегации, руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров подтвердили достижение договоренности о проведении масштабного гуманитарного обмена военнопленными между Украиной и РФ.

Итоговые цифры удерживаемых лиц стороны согласуют в четверг, 12 ноября. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что речь идет о формуле «тысяча на тысячу» или «полторы тысячи на полторы тысячи».

Переговоры в столице ОАЭ длились два дня с участием делегаций Украины, США, РФ и представителей европейских стран. Помимо гуманитарного блока, стороны обсудили формирование новой архитектуры европейской безопасности, восстановление Украины и взаимные требования в сфере безопасности. В состав украинской делегации также вошли руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий и председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Американскую сторону представляли Стивен Виткофф, Джаред Кушнер и генерал Алексус Гринкевич, а российскую — помощник президента РФ Владимир Мединский.

Источник: «Интерфакс-Украина».

Напомним, Арахамия предположил, что мир между Украиной и РФ может быть достигнут до конца 2026 года.

До этого Кушнер после переговоров в Абу-Даби назвал самое сложное препятствие на пути к миру.

Ранее в Абу-Даби прошел второй день переговоров Украины, США и России о завершении войны: основные итоги.

До этого Зеленский определил главную задачу украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.

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