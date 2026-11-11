Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Jared Kushner oraz przewodniczący ukraińskiej delegacji negocjacyjnej, szef Służby Wywiadu Zagranicznego Rustem Umerow, potwierdzili osiągnięcie porozumienia w sprawie przeprowadzenia zakrojonej na szeroką skalę humanitarnej wymiany jeńców wojennych między Ukrainą a Federacją Rosyjską.

Ostateczne liczby osób przetrzymywanych strony uzgodnią w czwartek, 12 listopada. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że mowa jest o formule „tysiąc za tysiąc” lub „półtora tysiąca za półtora tysiąca”.

Negocjacje w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich trwały dwa dni z udziałem delegacji Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Federacji Rosyjskiej oraz przedstawicieli krajów europejskich. Oprócz kwestii humanitarnych strony omówiły kształtowanie nowej architektury bezpieczeństwa europejskiego, odbudowę Ukrainy oraz wzajemne wymagania w zakresie bezpieczeństwa. W skład ukraińskiej delegacji weszli również szef Biura Prezydenta Kyrylo Budanow, jego pierwszy zastępca Serhij Kyslyca, zastępca szefa Głównego Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Wadym Skibicki oraz przewodniczący frakcji „Sługa Narodu” Dawid Arakhamia. Stronę amerykańską reprezentowali Stephen Witkoff, Jared Kushner i generał Alexus Grinkiewicz, a stronę rosyjską – doradca prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimir Medyński.

Źródło: „Interfax-Ukraina”.

Przypomnijmy, że Arakhamia przewidział zawarcie pokoju między Ukrainą a Federacją Rosyjską do końca 2026 roku.

Wcześniej Kushner, po rozmowach w Abu Zabi, wskazał najtrudniejszą przeszkodę na drodze do pokoju.

Wcześniej w Abu Zabi odbył się drugi dzień rozmów między Ukrainą, USA i Rosją dotyczących zakończenia wojny: główne wnioski.

Wcześniej Zełenski określił główne zadanie ukraińskiej delegacji podczas rozmów w Abu Zabi.

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