Два українські оборонні виробники вперше перемогли в тендерах НАТО

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Українські оборонні компанії вперше взяли участь у закупівельних тендерах НАТО та здобули перемогу. Це стало можливим після приєднання України до програми Агенції з підтримки та закупівель Північноатлантичного альянсу.

Про це заявила глава Місії України при НАТО Альона Гетьманчук, яка виступила на заході у Брюсселі з нагоди запуску платформи українських виробників зброї UARM Hub.

«Ми створюємо формат повноцінного двостороннього руху», — зазначила Гетьманчук, пояснивши, що відносини між Україною та НАТО вже не формуються за принципом «донор — отримувач», оскільки Україна також робить безпосередній внесок у безпеку альянсу, а український оборонно-промисловий комплекс є одним із найважливіших елементів цього внеску.

За її словами, ця роль вже відображена в політиці НАТО: на саміті НАТО в Гаазі було вирішено, що інвестиції країн-союзників в оборону України, а також в український оборонно-промисловий комплекс, можуть зараховуватися до виконання цільового показника у 5% ВВП на власну оборону.

Серед інших позитивних зрушень у відносинах між Україною та НАТО Гетьманчук згадала про створення Агенцією НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) спеціального механізму співпраці — «Партнерства для підтримки безпекового співробітництва» (Security Cooperation Support Partnership), розробленого саме для українських компаній. Це дозволяє їм брати участь у програмах закупівель НАТО.

Вона повідомила, що дві українські компанії вже «взяли участь у тендерах НАТО і були визнані переможцями».

Крім того, завдяки спеціальному механізму пошуку партнерів українські компанії та стартапи можуть знаходити партнерів у країнах-союзниках для спільної розробки технологій, їх тестування та масштабування оборонного виробництва.

«Зрештою, ця ініціатива сприяє інтеграції українських компаній в оборонну інноваційну і промислову екосистему НАТО», — зазначила очільниця Місії.

Вона також нагадала про підписання Меморандуму між Україною та DIANA — акселератором оборонних інновацій НАТО. Україна стала першим партнером Альянсу, який уклав подібну угоду, підкреслила Гетьманчук.

«Це відкриває перед українськими компаніями та стартапами важливі можливості: участь в інноваційних конкурсах НАТО, доступ до грантового фінансування, використання понад 200 випробувальних майданчиків, а також вихід на приватних інвесторів через мережу капіталу DIANA», — пояснила вона, пише Укрінформ.

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