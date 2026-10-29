Єврокомісія відкрила новий набір на 21,3 млрд євро оборонних позик — RMF24

Європейська комісія оголосила про запуск нового набору заявок на оборонні позики обсягом 21,3 млрд євро в межах програми SAFE. Податися на фінансування зможуть усі держави-члени ЄС, зокрема країни, які не брали участі в першому наборі, повідомляє RMF24.

Кошти залишилися після першого розподілу

Новий фінансовий пул сформували з коштів, які не були використані під час першого розподілу. Тоді 19 країн-учасниць програми сукупно отримали 150 млрд євро, а найбільшу суму — 43,7 млрд євро — призначили Польщі.

Деякі країни згодом зменшили заявлену потребу у фінансуванні. Італія вирішила використати 8 млрд євро замість запланованих 15 млрд, а Угорщина скоротила очікувану суму з 16 млрд до 5,4 млрд євро.

Правила програми не змінювали

Відповідаючи на запитання про можливий розподіл коштів, якщо сума заявок перевищить доступні 21,3 млрд євро, речник Європейської комісії Томас Реньє заявив, що Комісія передусім хоче з’ясувати, чи вдасться використати весь обсяг фінансування. За його словами, критерії нового набору залишаються такими самими.

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Реньє також заперечив, що умовою отримання позик є спрямування коштів на підтримку України. Він нагадав, що SAFE передбачає спільні закупівлі, а Україна від початку була врахована в цьому механізмі. Речник закликав держави ЄС реалізовувати спільні проєкти, щоб ресурси були корисними як для національної оборонної промисловості, так і для України.

Польща ще не визначилася

Польща поки не ухвалила рішення щодо участі в другому наборі. Заступниця міністра національної оборони Магдалена Собковяк-Чарнецька 8 жовтня заявляла в Брюсселі, що питання залишається відкритим, зокрема через необхідність відзвітувати за використання коштів нового пулу до 2030 року.

У п’ятницю Польща має подати до Єврокомісії першу заявку на виплату понад 6 млрд євро за програмою SAFE. У травні країна вже отримала 6,5 млрд євро авансового платежу. За словами Собковяк-Чарнецької, Агентство озброєнь уклало в межах SAFE 39 угод і 12 додатків до них загальною вартістю 120 млрд злотих.

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