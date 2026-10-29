欧盟委员会宣布，在SAFE计划框架内启动新一轮213亿欧元国防贷款申请。所有欧盟成员国均可申请资金，包括未参与首轮申请的国家，RMF24报道。

首轮分配后仍有资金剩余

新的资金池由首轮分配中未使用的资金组成。当时，参与该计划的19个国家共获得1500亿欧元，其中波兰获分配的金额最大，为437亿欧元。

一些国家随后下调了申报的资金需求。意大利决定使用80亿欧元，而非原计划的150亿欧元；匈牙利则将预期金额从160亿欧元下调至54亿欧元。

计划规则未作改变

在被问及若申请总额超过可用的213亿欧元将如何分配资金时，欧盟委员会发言人托马斯·雷尼耶表示，委员会首先希望确定是否能够用完全部资金。按照他的说法，新一轮申请的标准保持不变。

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雷尼耶还否认将资金用于支持乌克兰是获得贷款的条件。他提醒说，SAFE предусматривает联合采购，乌克兰从一开始就被纳入这一机制。该发言人呼吁欧盟国家实施联合项目，使这些资源既有利于本国国防工业，也有利于乌克兰。

波兰尚未作出决定

波兰尚未就参与第二轮申请作出决定。国防部副部长马格达莱娜·索布科维亚克-恰尔内茨卡10月8日在布鲁塞尔表示，这一问题仍悬而未决，尤其是因为需要在2030年前就新资金池的使用情况提交报告。

波兰将于周五向欧盟委员会提交根据SAFE计划支付超过60亿欧元的首份申请。该国5月已收到65亿欧元预付款。索布科维亚克-恰尔内茨卡表示，军备局已在SAFE框架内签订39份协议及12份补充协议，总价值为1200亿兹罗提。

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