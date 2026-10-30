美国法官审理科米要求撤销案件的动议——The Hill

在美国华盛顿，联邦法官特雷弗·麦克法登正在审理前联邦调查局局长詹姆斯·科米的辩护团队提出的动议，要求撤销一宗涉及涉嫌泄露国防信息的刑事案件。科米的律师称，美国司法部在10年诉讼时效届满后才提出指控，The Hill报道。

辩方论点

科米的律师埃夫拉伊姆·麦克道尔在法庭上表示，此案应被撤销，因为政府有10年时间提出指控，却在最后时刻诉诸法院。辩方认为，联邦法律明确要求在诉讼时效届满前获得大陪审团的起诉书。

科米因约10年前涉嫌向媒体提供敏感国防信息而面临两项与间谍活动有关的指控。他否认有任何不当行为。司法部称，科米于2016年10月5日据称指示另一人向《纽约时报》记者提供机密信息，以纠正路透社此前发布的信息。

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司法部立场

新的指控以由检察官拟定且不需要大陪审团参与的程序性文件形式提出。司法部代表达斯汀·法拉纳克承认，使用这一机制是为了在证据继续提交给大陪审团期间暂停诉讼时效的进行。他请求法官在该程序完成前不要就科米的动议作出裁决。

麦克法登还质疑辩方的请求是否为时过早，并询问如果等待大陪审团采取行动，科米可能会遭受何种损害。辩方回应称，刑事追诉不应继续悬在科米头上，尤其考虑到其住所附近有联邦调查局特工。法官未在听证会上作出裁决。

此前针对科米的案件

这是自唐纳德·特朗普第二个总统任期开始以来，美国司法部第三次试图对科米提出刑事指控。此前有关其在2020年向国会作伪证的案件，在一名联邦法官认定任命林赛·哈利根为弗吉尼亚东区代理联邦检察官违法后终止。此外，科米正寻求撤销北卡罗来纳州的一宗案件，该案与一则已被删除的社交媒体帖子有关，帖子中贝壳被摆成数字86 47。

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