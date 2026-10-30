W Waszyngtonie federalny sędzia USA Trevor McFadden rozpatruje wniosek obrony byłego dyrektora FBI Jamesa Comeya o umorzenie sprawy karnej dotyczącej rzekomego ujawnienia informacji z zakresu obrony narodowej. Prawnicy Comeya twierdzą, że Departament Sprawiedliwości USA wniósł oskarżenie po upływie 10-letniego terminu przedawnienia, informuje The Hill.

Argumenty obrony

Adwokat Comeya, Ephraim McDowell, oświadczył w sądzie, że sprawa powinna zostać umorzona, ponieważ rząd miał 10 lat na postawienie zarzutów i zwrócił się do sądu w ostatniej chwili. Według obrony prawo federalne jednoznacznie wymaga uzyskania aktu oskarżenia od wielkiej ławy przysięgłych przed upływem terminu przedawnienia.

Comeyowi postawiono dwa zarzuty związane ze szpiegostwem w związku z rzekomym przekazaniem mediom wrażliwych informacji z zakresu obrony narodowej około 10 lat temu. Zaprzecza on jakimkolwiek nieprawidłowościom. Departament Sprawiedliwości twierdzi, że 5 października 2016 roku Comey miał rzekomo polecić innej osobie przekazanie tajnych informacji reporterowi The New York Times, aby skorygować informacje opublikowane wcześniej przez Reuters.

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Stanowisko Departamentu Sprawiedliwości

Nowe oskarżenie wniesiono w formie dokumentu procesowego sporządzanego przez prokuratora, który nie wymaga udziału wielkiej ławy przysięgłych. Przedstawiciel Departamentu Sprawiedliwości Dustin Faranak przyznał, że mechanizm ten wykorzystano, aby zawiesić bieg terminu przedawnienia, podczas gdy dowody są nadal przedstawiane wielkiej ławie przysięgłych. Poprosił sędziego, aby nie podejmował decyzji w sprawie wniosku Comeya do czasu zakończenia tego procesu.

McFadden zakwestionował również, czy żądanie obrony nie jest przedwczesne, i zapytał, jakiej szkody Comey mógłby doznać, gdyby poczekał na działania wielkiej ławy przysięgłych. W odpowiedzi obrona oświadczyła, że postępowanie karne nie powinno nadal wisieć nad Comeyem, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecność agentów FBI w pobliżu jego domu. Sędzia nie wydał decyzji podczas rozprawy.

Wcześniejsze sprawy przeciwko Comeyowi

Jest to trzecia próba Departamentu Sprawiedliwości USA postawienia Comeyowi zarzutów karnych od początku drugiej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa. Poprzednia sprawa dotycząca rzekomo fałszywych zeznań przed Kongresem w 2020 roku zakończyła się po tym, jak federalny sędzia uznał za niezgodne z prawem powołanie Lindsey Halligan na pełniącą obowiązki prokuratora federalnego dla Wschodniego Okręgu Wirginii. Osobno Comey domaga się umorzenia sprawy w Karolinie Północnej związanej z usuniętym już wpisem w mediach społecznościowych przedstawiającym muszle ułożone w liczby 86 47.

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