W USA Decision Desk HQ (DDHQ) prognozuje zwycięstwo sekretarz stanu Michigan Jocelyn Benson nad republikaninem, członkiem Izby Reprezentantów Johnem Jamesem, w wyborach gubernatora. Jak podaje The Hill, na godz. 22:45 czasu wschodniego w USA Benson miała 55% głosów wobec 44% Jamesa, po przeliczeniu 31% kart do głosowania.

Następczyni Whitmer

Jeśli prognoza się potwierdzi, Benson zastąpi demokratyczną gubernator Gretchen Whitmer, która nie może ubiegać się o kolejną kadencję z powodu limitu kadencji. Taki wynik przerwie wieloletnią tendencję w Michigan, zgodnie z którą po ośmiu latach rządów jednej partii stanowisko gubernatora zdobywała druga.

Benson po raz pierwszy została wybrana na stanowisko sekretarz stanu w 2018 roku. W 2020 roku zyskała ogólnokrajową rozpoznawalność, broniąc wyników wyborów prezydenckich w Michigan przed próbami Donalda Trumpa unieważnienia rezultatu jego porażki. Jako główna urzędniczka stanowa ds. wyborów spotykała się z groźbami i nękaniem, w tym z uzbrojonymi protestującymi przed jej domem.

W 2022 roku Benson otrzymała Nagrodę Johna F. Kennedy’ego „Profile in Courage”, a w 2023 roku — Prezydencki Medal Obywatelski USA.

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Przebieg kampanii

Podczas kampanii Benson obiecywała obniżyć koszty, a także chronić prawo do aborcji i dostęp do głosowania. Łączyła Jamesa z cłami Trumpa i krytykowała jego pracę w Kongresie w dziedzinie opieki zdrowotnej.

James, absolwent Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point i weteran armii, skoncentrował kampanię na kwestiach gospodarczych. Oskarżał demokratów rządzących stanem o rosnące koszty i powolny rozwój gospodarczy. Poparcie Trumpa w republikańskich prawyborach pomogło Jamesowi pokonać biznesmena Perry’ego Johnsona.

Jeśli prognoza DDHQ się potwierdzi, będzie to trzecia nieudana próba Jamesa zdobycia stanowiska na szczeblu stanowym. Wcześniej przegrał wybory do Senatu USA w 2018 i 2020 roku, a później przez dwie kadencje reprezentował konkurencyjny okręg w Izbie Reprezentantów USA. Według The Hill pozycja Benson wzmocniła się po tym, jak w maju z wyścigu wycofał się niezależny kandydat i były burmistrz Detroit Mike Duggan.

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