Jak informuje The Hill, Decision Desk HQ prognozuje, że wyborcy w amerykańskim stanie Nevada zatwierdzili poprawkę do konstytucji stanowej, która chroni prawo do aborcji do momentu osiągnięcia przez płód zdolności do życia. Według wstępnych danych inicjatywa uzyskiwała 63% poparcia po przetworzeniu 70% głosów.

Ograniczenia po osiągnięciu przez płód zdolności do życia

Poprawka pozwala władzom stanowym wprowadzać ograniczenia dotyczące przeprowadzania aborcji po osiągnięciu przez płód zdolności do życia. Zwykle następuje to około 24. tygodnia ciąży. Przewidziano wyjątek dla przypadków, gdy zabieg jest konieczny w celu ochrony życia lub zdrowia kobiety.

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Ponowne głosowanie

Są to drugie z rzędu wybory, w których mieszkańcy Nevady zatwierdzili tę inicjatywę. Aby wprowadzić poprawki do konstytucji stanowej, muszą one uzyskać poparcie w wyborach w dwóch różnych latach parzystych. Dwa lata temu za tym środkiem zagłosowało 64% wyborców.

Po uchyleniu przez Sąd Najwyższy USA orzeczenia w sprawie Roe v. Wade w 2022 roku wyborcy w wielu stanach popierali działania na rzecz ochrony prawa do aborcji. Podobne decyzje podjęto między innymi w Kalifornii, Vermont, Ohio i Missouri, podczas gdy ponad tuzin stanów, głównie na południu USA, wprowadził niemal całkowite zakazy aborcji.

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