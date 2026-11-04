У Неваді прогнозують схвалення поправки про право на аборт — The Hill

Як повідомляє The Hill, Decision Desk HQ прогнозує, що виборці штату Невада у США схвалили поправку до конституції штату, яка захищає право на аборт до моменту життєздатності плода. За попередніми даними, ініціатива набирала 63% підтримки за опрацювання 70% голосів.

Обмеження після життєздатності плода

Поправка дозволяє владі штату запроваджувати обмеження на проведення абортів після досягнення плодом життєздатності. Зазвичай це відбувається приблизно на 24-му тижні вагітності. Виняток передбачено для випадків, коли процедура необхідна для захисту життя або здоров’я жінки.

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Повторне голосування

Це другі поспіль вибори, на яких жителі Невади схвалили цю ініціативу. Для внесення конституційних поправок у штаті їх мають підтримати на виборах у два різні парні роки. Два роки тому за цей захід проголосували 64% виборців.

Після скасування Верховним судом США рішення у справі Roe v. Wade у 2022 році виборці в низці штатів підтримували заходи із захисту права на аборт. Подібні рішення ухвалювали, зокрема, в Каліфорнії, Вермонті, Огайо та Міссурі, тоді як понад десяток штатів, переважно на Півдні США, запровадили майже повні заборони абортів.

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