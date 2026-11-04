В Неваде прогнозируют одобрение поправки о праве на аборт — The Hill

Как сообщает The Hill, Decision Desk HQ прогнозирует, что избиратели штата Невада в США одобрили поправку к конституции штата, защищающую право на аборт до момента жизнеспособности плода. По предварительным данным, инициатива набирала 63% поддержки при обработке 70% голосов.

Ограничения после жизнеспособности плода

Поправка позволяет властям штата вводить ограничения на проведение абортов после достижения плодом жизнеспособности. Обычно это происходит примерно на 24-й неделе беременности. Исключение предусмотрено для случаев, когда процедура необходима для защиты жизни или здоровья женщины.

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Повторное голосование

Это вторые подряд выборы, на которых жители Невады одобрили эту инициативу. Для внесения поправок в конституцию штата они должны быть поддержаны на выборах в два разных четных года. Два года назад за эту меру проголосовали 64% избирателей.

После отмены Верховным судом США решения по делу Roe v. Wade в 2022 году избиратели в ряде штатов поддерживали меры по защите права на аборт. Подобные решения принимались, в частности, в Калифорнии, Вермонте, Огайо и Миссури, тогда как более десятка штатов, преимущественно на юге США, ввели почти полный запрет на аборты.

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