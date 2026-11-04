В США 54-летний бывший правительственный подрядчик Абрахам Теклу Лемма признал вину в сговоре с целью передачи информации, касающейся национальной обороны, иностранному правительству. По данным BBC News, он передавал совершенно секретные разведывательные данные эфиопским чиновникам, в том числе сведения, которые, по версии прокуратуры, он надеялся использовать для выявления и убийства бойцов из региона Тыграй во время гражданской войны 2020–2022 годов.

Данные из защищенных учреждений

Министерство юстиции США заявило, что Лемма более двух лет передавал высокопоставленным чиновникам Эфиопии десятки секретных документов и фотографий. Он работал подрядчиком в Государственном департаменте, Министерстве юстиции и Национальном управлении военно-космической разведки США, которое отвечает за американские разведывательные спутники.

По данным обвинения, с 2021 года и до ареста в августе 2023 года Лемма контактировал с представителями политического, военного и разведывательного руководства Эфиопии. Прокуроры утверждают, что он тайно выносил секретные материалы из защищенных правительственных учреждений, иногда переписывая чувствительную информацию от руки. Будучи администратором IT-систем, он также извлекал электронные разведывательные файлы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Спутниковые снимки и военные операции

По информации прокуроров, переданные данные содержали спутниковые снимки и сведения о военной активности. Лемма отправлял их эфиопским чиновникам через зашифрованные сообщения. ФБР заявило, что чиновники Эфиопии впоследствии использовали полученные разведданные в военных операциях.

В материалах суда говорится, что в декабре 2021 года Лемма написал эфиопскому чиновнику о необходимости окончательно уничтожить этих людей, иначе, по его мнению, в Эфиопии не будет мира. Позднее в тот же день он попросил отправить дроны. Согласно соглашению о признании вины, Лемме грозит до 22 лет лишения свободы. Вынесение приговора назначено на 14 апреля 2027 года.

Двухлетняя война в Эфиопии привела к гибели сотен тысяч человек и перемещению миллионов. Мирное соглашение, подписанное в ноябре 2022 года, завершило конфликт, который сопровождался обвинениями в массовых убийствах, сексуальном насилии и нападениях на гражданских лиц. Однако в сентябре боевые действия возобновились: обе стороны обвинили друг друга в несоблюдении условий договоренности.

Читай нас в