В США президент Дональд Трамп после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах заявил о готовности искать взаимопонимание с демократами. Как сообщает Interia, это были первые комментарии президента журналистам после завершения голосования.

Трамп сказал, что стороны, вероятно, смогут договориться. В разговоре с CNBC он также заявил, что может сотрудничать с демократами по многим вопросам — значительно большему числу, чем считают люди.

Позиция по тарифам

В то же время президент США подчеркнул, что не готов к компромиссу по отмене тарифов. По его словам, отказ от них мог бы помешать появлению многих заводов в стране.

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Журналист CNBC, беседовавший с Трампом, оценил, что президент стремится найти общий язык с демократами до того, как они в следующем году получат контроль над Конгрессом. Согласно этой оценке, Трамп был настроен примирительно.

Предыдущие заявления и импичмент

До выборов Трамп заявлял, что в случае победы демократов будет блокировать их законодательные инициативы, пока не получит необходимые ему уступки. Тогда он допускал, что станет «господином вето», а после серии ветирований стороны в конце концов заключат соглашение.

В среду Трамп также предостерег демократов от начала процедуры импичмента, заявив, что это «уничтожило бы Демократическую партию». Для окончательного отстранения президента от должности необходима поддержка двух третей Сената, а у демократов нет такого количества голосов.

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