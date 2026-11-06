В Грузии лишь 13 % украинцев имеют статус резидентов страны

По данным Национального банка Грузии, резидентами страны являются 13 % граждан Украины, находящихся на её территории.

Украинцы, являющиеся резидентами Грузии, находятся в стране более одного года или намерены остаться на срок свыше одного года.

Учитывая это, согласно методологии Международного валютного фонда, они считаются резидентами Грузии, а их расходы не включаются в доходы от международных поездок.

Также сообщается, что в третьем квартале 2026 года Грузия получила более 1,8 миллиарда долларов дохода от туризма. По данным статистики, с июля по сентябрь украинцы в Грузии в общей сложности потратили 68,4 миллиона долларов.

Об этом сообщает «Грузия Online».

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