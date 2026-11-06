Беспилотник Shahed добрался до пляжа в Болгарии
Утром 6 ноября на побережье Чёрного моря недалеко от болгарского города Шабла обнаружили дрон с надписью «Shahed».
Как отмечается, мэр Шаблы Мариан Жечев заявил, что военные специалисты должны осмотреть и обезвредить беспилотник.
По его словам, аппарат обнаружили на берегу напротив зенитного полигона «Шабла». Его заметил местный житель во время прогулки по пляжу и сообщил о находке властям.
Мэр предположил, что дрон мог быть вынесен на берег с моря. Он также отметил, что аппарат может содержать взрывной заряд, и подтвердил наличие на нём надписи Shahed.
В настоящее время беспилотник осматривают специалисты.
Об этом сообщает Novinite.
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