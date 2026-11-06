Финляндия приостановила арест российского государственного имущества — Yle

Финляндия приостановила арест государственного имущества России после постановления Апелляционного суда Гааги, ограничившего полномочия арбитража.

Служба судебных приставов приостановила арест государственного имущества РФ в Финляндии, сообщает крупнейшая газета Финляндии.

По данным издания, основанием послужило решение апелляционного суда Хельсинки, вынесенное в среду. Аресты приостановлены до тех пор, пока суд не рассмотрит апелляцию или не примет иное решение.

HS отмечает, что на это решение повлияло постановление Апелляционного суда Гааги, вынесенное в сентябре. Согласно ему, арбитражный суд, первоначально рассматривавший дело, не обладал полномочиями в отношении всех активов, связанных с требованием о компенсации.

Указывается, что с августа 2024 года в Финляндии было арестовано российское имущество на сумму более 40 млн евро. Ареста добились украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» и её дочерние компании. Они требуют многомиллиардной компенсации за убытки, нанесённые оккупацией Крыма.

Об этом сообщает Yle со ссылкой на Helsingin Sanomat (HS).

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