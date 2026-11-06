Фінляндія призупинила арешт російського державного майна — Yle

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Фінляндія призупинила арешт державного майна Росії після ухвали Апеляційного суду Гааги, яка обмежила повноваження арбітражу.

Служба судових приставів призупинила арешт державного майна РФ у Фінляндії, інформує найбільша газета Фінляндії.

За даними видання, підставою стало рішення апеляційного суду Гельсінкі, яке було винесено в середу. Арешти призупинено доти, доки суд не розгляне апеляцію або не ухвалить іншого рішення.

HS зазначає, що на це рішення вплинула ухвала Апеляційного суду Гааги, винесена у вересні. Згідно з нею, арбітражний суд, який спочатку розглядав справу, не мав повноважень щодо всіх активів, пов'язаних з вимогою про компенсацію.

Вказується, що з серпня 2024 року у Фінляндії заарештували російське майно на суму понад 40 млн євро. Арешту добилися українська державна енергетична компанія «Нафтогаз» та її дочірні компанії. Вони вимагають багатомільярдної компенсації за збитки, завдані окупацією Криму.

Про це повідомляє Yle з посиланням на Helsingin Sanomat (HS).

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