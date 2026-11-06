Finlandia wstrzymała konfiskatę rosyjskiego mienia państwowego — Yle

Finlandia zawiesiła zajęcie majątku państwowego Rosji po wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Hadze orzeczenia, które ograniczyło uprawnienia trybunału arbitrażowego.

Służba komornicza zawiesiła zajęcie majątku państwowego Federacji Rosyjskiej w Finlandii, informuje największa fińska gazeta.

Według informacji gazety podstawą tej decyzji było orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Helsinkach, wydane w środę. Zajęcia zostały zawieszone do czasu rozpatrzenia apelacji przez sąd lub wydania przez niego innego orzeczenia.

HS zauważa, że na tę decyzję wpłynęło postanowienie Sądu Apelacyjnego w Hadze, wydane we wrześniu. Zgodnie z nim sąd arbitrażowy, który początkowo rozpatrywał sprawę, nie miał uprawnień w odniesieniu do wszystkich aktywów związanych z roszczeniem o odszkodowanie.

Wskazuje się, że od sierpnia 2024 r. w Finlandii zajęto rosyjski majątek o wartości ponad 40 mln euro. Zajęcia tego mienia doprowadziły ukraińska państwowa spółka energetyczna „Naftogaz” oraz jej spółki zależne. Domagają się one wielomiliardowego odszkodowania za straty poniesione w wyniku okupacji Krymu.

Informację tę podaje Yle, powołując się na Helsingin Sanomat (HS).

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