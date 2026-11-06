Турция пригрозила России сократить закупки газа из-за высоких цен

Турция может сократить импорт российского газа в пользу более дешёвых альтернатив, если Москва не пересмотрит стоимость поставок.

Об этом заявил министр энергетики страны Алпарслан Байрактар.

По его словам, Анкара уже закупает меньше газа в России и больше в США исключительно по экономическим причинам. Министр подчеркнул, что российский газ остается слишком дорогим, хотя полностью отказываться от него Турция не планирует.

За последние два десятилетия доля России в газовом импорте Турции сократилась с 64% до примерно 37%. В 2025 году поставки «Газпрома» составили 21,2 млрд кубометров против 26,3 млрд в 2021 году.

В то же время Турция наращивает закупки американского сжиженного газа и рассматривает новые долгосрочные контракты с компаниями США.

Источник: Türkiye Today

Украина и Турция договорились совместно работать над восстановлением Черноморского зернового коридора и обеспечением безопасности судоходства в регионе.

Турция рассматривает войну в Чёрном море и связанные с ней риски для безопасности как один из приоритетных вопросов своей политики безопасности. Анкара внимательно следит за влиянием боевых действий на региональную стабильность и намерена продолжать ответственный и сбалансированный подход.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны против Украины. Этот вопрос он планирует поднять после недавней встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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