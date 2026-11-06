土耳其威胁称，将因天然气价格过高而削减从俄罗斯的天然气采购量

如果莫斯科不调整供气价格，土耳其可能会减少从俄罗斯进口天然气，转而选择更便宜的替代能源。

该国能源部长阿尔帕斯兰·拜拉克塔尔表示了这一点。

据他称，安卡拉目前从俄罗斯购买的天然气减少，而从美国购买的天然气增加，这完全是出于经济原因。该部长强调，尽管土耳其不打算完全放弃俄罗斯天然气，但其价格仍然过高。

过去二十年间，俄罗斯在土耳其天然气进口中的份额已从64%降至约37%。 2025年，“俄罗斯天然气工业股份公司”（Gazprom）的供气量为212亿立方米，而2021年为263亿立方米。

与此同时，土耳其正增加从美国采购液化天然气，并考虑与美国企业签订新的长期合同。

来源：Türkiye Today

乌克兰和土耳其已达成共识，将共同致力于恢复黑海粮食走廊，并确保该地区航运安全。

土耳其将黑海地区的战争及其相关安全风险视为其安全政策的优先事项之一。 安卡拉正密切关注战事对地区稳定的影响，并打算继续采取负责任且平衡的做法。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安表示，打算与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京就结束对乌克兰的战争进行谈判。他计划在最近与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基会晤后提出这一问题。

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