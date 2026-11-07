卢卡申科最喜爱的球队被禁止参加世界冰球锦标赛

国际冰球联合会（IIHF）已禁止白俄罗斯国家队参加2027年世界锦标赛。此决定同时适用于男子国家队和青年国家队。

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决定是根据2022年IIHF半年度大会通过的原则作出的，涉及2027年20岁以下青年冰球世锦赛和男子冰球世锦赛。

该决定的依据是国际冰联纪律委员会的一项决议，该决议部分支持了白俄罗斯冰球联合会针对国际冰联理事会2026年7月27日决定的上诉。 与此同时，该委员会确认，没有法律依据要求白俄罗斯国家队立即重返国际赛事。

在作出决定时，IIHF理事会综合考虑了关于举办这两项锦标赛的组织和体育方面的安排，特别是赛事结构、赛程、门票销售以及赛事筹备工作。 鉴于上述情况，白俄罗斯国家队将不会参加2027年的两项锦标赛。

国际冰联（IIHF）通报了这一消息。

需要提醒的是，俄罗斯滑雪运动员亚历山大·博尔舒诺夫即使以中立身份，也未获准重返国际赛事。因此，该运动员目前仍无法参加国际比赛。

欧洲射箭联合会（World Archery Europe，WAE）将从2027年1月1日起，取消对俄罗斯射箭联合会及其运动员、代表队和官方代表的限制。

俄罗斯跳台滑雪运动员叶夫根尼·克利莫夫已获准在2026/27赛季参加国际比赛。 国际滑雪联合会（FIS）已将其列入“中立个人运动员”名单，尽管在全面战争爆发后，克利莫夫曾出席莫斯科的一场支持战争的集会，并在公开场合展示过“Z”符号。

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