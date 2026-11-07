Ulubiona drużyna Łukaszenki nie została dopuszczona do udziału w mistrzostwach świata w hokeju

Międzynarodowa Federacja Hokeja (IIHF) nie dopuściła reprezentacji Białorusi do udziału w mistrzostwach świata w 2027 roku. Dotyczy to zarówno reprezentacji mężczyzn, jak i juniorów.



Decyzja została podjęta zgodnie z zasadami zatwierdzonymi podczas półrocznego kongresu IIHF w 2022 roku. Dotyczy ona mistrzostw świata juniorów do lat 20 oraz mistrzostw świata mężczyzn w 2027 roku.

Podstawą decyzji była uchwała Komisji Dyscyplinarnej IIHF, która częściowo uwzględniła odwołanie Białoruskiej Federacji Hokeja od decyzji Rady IIHF z dnia 27 lipca 2026 roku. Jednocześnie komisja potwierdziła, że nie ma podstaw prawnych do żądania natychmiastowego powrotu białoruskich reprezentacji do międzynarodowych rozgrywek.

Przy podejmowaniu decyzji Rada IIHF uwzględniła ustalenia organizacyjne i sportowe dotyczące organizacji obu mistrzostw, w szczególności strukturę rozgrywek, harmonogram, sprzedaż biletów oraz przygotowania do turniejów. W związku z tym reprezentacje Białorusi nie wezmą udziału w mistrzostwach w 2027 roku.

Informację tę podała IIHF.

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