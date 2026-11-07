Cyberatak dotknął firmę odpowiedzialną za budowę tunelu między Austrią a Włochami

Firma BBT SE, odpowiedzialna za projekt tunelu bazowego Brenner między Austrią a Włochami, potwierdziła cyberatak. Informację tę podaje agencja Anadolu Agency, powołując się na gazetę „Tiroler Tageszeitung”.

Podejrzana jest grupa Everest

Według informacji podanych przez gazetę, w atak może być zamieszana rosyjskojęzyczna grupa hakerska Everest. Jest ona powiązana z międzynarodową siecią zajmującą się cyberokupami. Zgodnie z analizą amerykańskiej firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem ZeroFox, na którą powołuje się gazeta, grupa ta kradnie poufne dane, grozi ich upublicznieniem i żąda okupu od ofiar.

Więcej aktualnych wiadomości można znaleźć na kanale Telegram UA.News.

Procesy operacyjne nie ucierpiały

W BBT SE oświadczono, że po wykryciu ataku natychmiast odizolowano zainfekowane źródło danych i powiadomiono odpowiednie organy. Firma nie odpowiedziała na pytania dotyczące ewentualnych negocjacji z hakerami ani wypłaty środków. Zgodnie z aktualną oceną cyberatak nie wpłynął na procesy operacyjne projektu. BBT SE nadal bada szczegóły incydentu, a osoby odpowiedzialne za atak nie zostały jeszcze zidentyfikowane.

Czytaj nas na