Po raz pierwszy od trzech dekad Rosja będzie eksportować żeliwo przez arktyczny port w Murmańsku. Trasę tę wybrano, aby ominąć ograniczenia żeglugi na Morzu Czarnym spowodowane ukraińskimi atakami.

W czwartek na kanale Telegramie portu w Murmańsku opublikowano film przedstawiający załadunek żeliwa. W poście zaznaczono, że zmiany w logistyce na południu Rosji doprowadziły do gwałtownego wzrostu przepływu ładunków przez port.

14 października port poinformował, że po raz pierwszy od 1996 roku rozpoczął przeładunek żeliwa. Według danych FT statek z ładunkiem prawdopodobnie popłynie do Turcji, ponieważ import rosyjskiego żeliwa do UE będzie zakazany od 1 stycznia 2026 roku.

Rosja jest jednym z największych światowych eksporterów żeliwa, obok Brazylii i Ukrainy. Surowiec ten ma kluczowe znaczenie dla przemysłu hutniczego i odlewniczego.

Według danych portu ponad 180 wagonów kolejowych dostarczyło metal z Uralu w ramach próbnej wysyłki 65 tysięcy ton na Morze Śródziemne. Trasa ta jest o około 10 dni dłuższa niż transport przez Morze Czarne, co znacznie zwiększa koszty.

Rosyjscy eksporterzy są zmuszeni szukać alternatywnych tras z powodu ataków na statki na Morzu Czarnym, które trwają od lata. Według danych firmy Ambrey zajmującej się bezpieczeństwem morskim, w tym roku na Morzu Czarnym odnotowano prawie 700 ataków.

Aby chronić eksport, Rosja w znacznym stopniu przekierowała transport surowców do portów bałtyckich. Jednak ze względu na ich przeciążenie część ładunków trzeba kierować do bardziej odległych regionów.

Pisze o tym FT.

Przypomnijmy, że rosyjscy eksporterzy zaczęli wykorzystywać arktyczny port w Murmańsku do wysyłania pszenicy za granicę. Nowa trasa ma zmniejszyć zależność od transportu przez Morze Czarne i Bałtyckie.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaproponowało zwolnienie pracowników zagranicznych zatrudnionych u rezydentów terytoriów o priorytetowym rozwoju (TOR) z obowiązku potwierdzania znajomości języka rosyjskiego, historii kraju oraz podstaw rosyjskiego ustawodawstwa.