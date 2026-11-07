Через українські дрони Росія вперше відправляє чавун через Арктику — FT

Росія вперше за три десятиліття відправлятиме чавун на експорт через арктичний порт Мурманська. Такий маршрут обрали, щоб обійти обмеження судноплавства в Чорному морі через українські удари.

У четвер у Telegram-каналі Мурманського порту опублікували відео завантаження чавуну. У дописі зазначили, що зміни в логістиці на півдні Росії призвели до різкого збільшення вантажопотоку через порт.

14 жовтня порт повідомив, що вперше з 1996 року почав обробляти чавун. За даними FT, судно з вантажем, імовірно, прямуватиме до Туреччини, оскільки імпорт російського чавуну до ЄС заборонений із 1 січня 2026 року.

Росія є одним із найбільших світових експортерів чавуну поряд із Бразилією та Україною. Ця сировина має важливе значення для сталеливарної та ливарної промисловості.

За даними порту, понад 180 залізничних вагонів доставили метал з Уралу для пробного відвантаження 65 тисяч тонн до Середземного моря. Такий маршрут приблизно на 10 днів довший, ніж перевезення через Чорне море, що суттєво збільшує витрати.

Російські експортери змушені шукати альтернативні маршрути через удари по суднах у Чорному морі, які тривають із літа. За даними компанії з морської безпеки Ambrey, цього року в Чорному морі зафіксували майже 700 ударів.

Для захисту експорту Росія значною мірою переорієнтувала перевезення сировини на балтійські порти. Однак через їхнє перевантаження частину вантажів доводиться спрямовувати до віддаленіших регіонів.

Про це пише FT.

Нагадаємо, що російські експортери почали використовувати арктичний порт Мурманська для відправлення пшениці за кордон. Новий маршрут має зменшити залежність від перевезень через Чорне та Балтійське моря.

МВС Росії запропонувало звільнити іноземних працівників, які працюють у резидентів територій випереджального розвитку (ТОР), від обов’язкового підтвердження знання російської мови, історії країни та основ російського законодавства.