Благодаря украинским дронам Россия впервые отправляет чугун через Арктику — FT

Россия впервые за три десятилетия будет отправлять чугун на экспорт через арктический порт Мурманска. Такой маршрут был выбран, чтобы обойти ограничения судоходства в Чёрном море из-за украинских ударов.

В четверг в Telegram-канале Мурманского порта опубликовали видео погрузки чугуна. В сообщении отметили, что изменения в логистике на юге России привели к резкому увеличению грузопотока через порт.

14 октября порт сообщил, что впервые с 1996 года начал обрабатывать чугун. По данным FT, судно с грузом, вероятно, направится в Турцию, поскольку импорт российского чугуна в ЕС запрещен с 1 января 2026 года.

Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров чугуна наряду с Бразилией и Украиной. Это сырье имеет важное значение для сталелитейной и литейной промышленности.

По данным порта, более 180 железнодорожных вагонов доставили металл с Урала для пробной отгрузки 65 тысяч тонн в Средиземное море. Такой маршрут примерно на 10 дней длиннее, чем перевозка через Чёрное море, что существенно увеличивает расходы.

Российские экспортеры вынуждены искать альтернативные маршруты из-за атак на суда в Чёрном море, продолжающихся с лета. По данным компании по морской безопасности Ambrey, в этом году в Чёрном море зафиксировали почти 700 атак.

Для защиты экспорта Россия в значительной степени переориентировала перевозки сырья на балтийские порты. Однако из-за их перегруженности часть грузов приходится направлять в более отдаленные регионы.

Об этом пишет FT.

Напомним, что российские экспортеры начали использовать арктический порт Мурманска для отправки пшеницы за границу. Новый маршрут должен снизить зависимость от перевозок через Чёрное и Балтийское моря.

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