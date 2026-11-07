俄罗斯将时隔三十年来首次通过摩尔曼斯克的北极港口出口铸铁。选择这条航线是为了规避因乌克兰袭击而导致的黑海航运限制。

周四，摩尔曼斯克港的Telegram频道发布了一段装载生铁的视频。帖文指出，俄罗斯南部的物流变化导致该港口的货运量急剧增加。

10月14日，该港口宣布自1996年以来首次开始处理生铁。据《金融时报》报道，这艘载有生铁的船只很可能将驶往土耳其，因为从2026年1月1日起，欧盟将禁止进口俄罗斯生铁。

俄罗斯与巴西、乌克兰并列为全球最大的生铁出口国之一。这种原材料对钢铁和铸造行业至关重要。

据港口方面称，超过180节铁路货车从乌拉尔地区运送了金属，用于向地中海进行6.5万吨的试运。 与经黑海运输相比，该航线耗时约多出10天，这将大幅增加运输成本。

由于自夏季以来黑海地区船舶遭袭事件持续发生，俄罗斯出口商被迫寻找替代航线。据海事安全公司Ambrey的数据，今年黑海地区已记录到近700起袭击事件。

为保障出口，俄罗斯已将原材料运输在很大程度上转向波罗的海港口。然而，由于这些港口超负荷运转，部分货物不得不转运至更偏远的地区。

《金融时报》对此进行了报道。

需要指出的是，俄罗斯出口商已开始利用摩尔曼斯克的北极港口向海外出口小麦。这条新航线旨在减少对经黑海和波罗的海运输的依赖。

俄罗斯内务部提议，豁免在先行发展区（ТОР）内居民企业工作的外籍员工，使其无需强制确认俄语水平、俄罗斯历史知识及俄罗斯法律基础。