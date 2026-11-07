Dwa balony naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii

Ministerstwo Obrony Mołdawii poinformowało 7 listopada o dwóch przypadkach naruszenia przestrzeni powietrznej kraju przez obiekty typu balon. Do naruszenia granicy doszło w sobotę.



Według danych ministerstwa pierwszy przypadek odnotowano 7 listopada o godz. 09:15. Balon przeleciał nad terytorium Mołdawii w rejonie wsi Moșani w powiecie Droki.

O godz. 09:22 opuścił on przestrzeń powietrzną kraju w pobliżu wsi Jezolietówka w tym samym rejonie.

Drugi przypadek odnotowano o godz. 10:35. Kolejny balon nielegalnie przekroczył granicę państwową od strony ukraińskiej Winnicy w kierunku wsi Tryfaucy w rejonie Sorok.

Już o godz. 10:36 obiekt opuścił przestrzeń powietrzną Mołdawii w pobliżu wsi Rusławka w tym samym rejonie.

Ministerstwo Obrony Mołdawii poinformowało, że Centrum Operacji Powietrznych nadal monitoruje sytuację w przestrzeni powietrznej kraju.

Informację tę podaje serwis NewsMaker.

Przypomnijmy, że Biuro Konstrukcyjne „Ukraiński Mariupol” rozpoczęło seryjną produkcję bezzałogowego statku powietrznego „Mara”, który działa w połączeniu z logistycznym kompleksem balonowym „Balun”.

Rosja rozważa możliwość wykorzystania balonów do transportu dronów i amunicji lotniczej w strefie działań wojennych. Okupanci podejmują taką decyzję w obliczu regularnych ataków Sił Obronnych Ukrainy na magazyny, bazy paliwowe i szlaki logistyczne wroga.



Czytaj nas na